San Cataldo. Ecco le prescrizioni per le messe nella Chiesa Madre.

SAN CATALDO. Domenica è entrata in vigore l’ora solare. In Chiesa Madre l’orario pomeridiano festivo e feriale della Celebrazione Eucaristica è tornato alle ore 17.00. Invariati gli altri orari.

Per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica allo scopo di evitare di diffondersi del Covid-19 continuiamo a rispettare le regole così come abbiamo fatto fin ora: si entra all’interno dell’aula liturgica in modo ordinato e distanziato, così anche per uscire.

E’ vietato sostare sul sagrato della Chiesa Madre così come all’interno dell’aula liturgica e nell’ufficio parrocchiale. E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina sanitaria che copra naso e bocca, non è consentito accedere nel luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5C.

Non è consentito l’accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV2 nei giorni precedenti, di non essere positivo e/o in attesa al tampone e/o al test sierologico per Covid-19. All’ingresso dell’aula liturgica è presente la colonnina col gel igienizzante.

E’ comunque importante tenerne uno a portata di mano per utilizzarlo in caso di necessità. Il DPCM del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo.

Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. Le celebrazioni liturgiche con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo.