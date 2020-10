San Cataldo. Collettivo Letizia e Meetup 5 Stelle organizzano il Movimento “No” allo stoccaggio di amianto a Bosco.

Collettivo Letizia e Meetup San Cataldo 5 Stelle hanno reso noto di aver organizzano il Movimento del NO all’impianto di stoccaggio dell’amianto a Bosco (nella foto).

In una nota Gianfranco Cammarata e Adriano Bella hanno comunicato: “Domani, giovedì 15 ottobre, a Serradifalco, chiameremo a raccolta cittadini di quel paese, di San Cataldo, di Milena, di Montedoro. Successivamente allargheremo gli inviti ad altri territori.

Secondo Cammarata e Bella: “Il progetto di creare un impianto di stoccaggio dell’amianto a Bosco è da rigettare. I motivi sono scritti nella stessa relazione della Protezione Civile, laddove si segnalano i fenomeni di subsidenza che caratterizzano il territorio sul quale si posano l’impianto e l’ex villaggio della miniera.

Se subsidenza c’è già adesso, figurarsi dopo avere aumentato il peso, assommando altro amianto. E vogliamo ricordare che nella vicina Racalmuto abbiamo già avuto il fenomeno del sinkhole, uno sprofondamento improvviso che ha determinato la creazione di un laghetto artificiale, che di naturalista non ha alcunché, anzi…”

L’associazione No Serradifalko ospiterà l’incontro in via Roma 82, nel pieno rispetto delle normative anti covid. “Questo è il motivo per cui cominciamo con una partecipazione contenuta dei territori, dovendo limitarci nel numero di rappresentanti “– affermano gli organizzatori.

Alla Regione – hanno concluso – la loro voce è già arrivata, con l’intervento dell’On. Nuccio di Paola, presente domenica scorsa, con tutto il M5S di Serradifalco, nella zona della miniera.

In programma una audizione alla Regione del Movimento inter cittadino, su invito dello stesso Portavoce Nuccio Di Paola.