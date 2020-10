San Cataldo. Collettivo Letizia e Meetup 5 Stelle contro lo stoccaggio d’amianto nei siti minerari di Bosco e Milena.

SAN CATALDO. Ieri sera, presso la sede dell’’Associazione “No Serradifalko”, organizzato dalla stessa, dal Meetup San Cataldo 5 Stelle e dal Collettivo Letizia si è tenuto in incontro sulla questione amianto a Bosco e Milena.

Erano presenti l’On. Di Paola, i sindaci di Bompensiere, Milena, Montedoro e Serradifalco, oltre al WWF.

Sono state prese in considerazione le motivazioni che hanno portato il governo regionale a individuare nella miniera di Bosco, di Milena, di Pasquasia e nella cava di Biancavilla i siti per lo stoccaggio dell’amianto siciliano.

Per quanto concerne le miniere di Bosco e di Milena le motivazioni sono state rigettate all’unanimità, persino al di là degli schieramenti politici, alcuni dei quali favorevoli al governo regionale, ma non al provvedimento in questione.

Per la miniera di Bosco sono state sottolineate le contraddizioni dettate da un PAI che individua quel territorio come altamente pericoloso per i possibili fenomeni di subsidenza e di sinkhole (già rilevatosi a Racalmuto).

“Se già allo stato attuale si registrano cedimenti, figurarsi con l’aggiunta di altri notevoli pesi” – commenta Gianfranco Cammarata del Collettivo Letizia.

“Per la miniera di Milena va chiesto alla regione il perché un impianto costruito ad hoc non abbia mai estratto un chilo di cainite “- domanda Adriano Bella del Meetup San Cataldo 5 Stelle.

L’assemblea, all’unisono, dunque, chiederà un incontro con il governo regionale, del quale si faranno promotori gli on Di Paola e Mancuso, per un confronto teso al blocco del decreto che dà il via allo stoccaggio dell’amianto di tutta l’isola nel solo centro della Sicilia.

E intanto si è programmata una assemblea pubblica, a Milena, per il giorno 24 ottobre.