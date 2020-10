San Cataldo. Avviato un sondaggio da Cittadinanza Attiva su come utilizzare i fondi stanziati dal Governo a favore del Comune.

SAN CATALDO. Un sondaggio per stabilire come dovranno essere impegnate le somme che il Governo ha stanziato a favore del Comune di San Cataldo.

E’ quello che ha avviato Cittadinanza Attiva. In particolare, è stato spiegato che, come annunciato dal Portavoce alla Camera del Movimento 5 stelle Dedalo Pignatone (nella foto), sono stati stanziati dal Governo attraverso il Decreto Rilancio, la somma di 1 milione e 756 mila euro per la Città di San Cataldo.

“L’obiettivo principale di questo fondo – ha rilevato Cittadinanza Attiva – è quello di sostenere la Comunità Sancataldese”.

In virtù di ciò Cittadinanza Attiva vuole lanciare un sondaggio: Come vorresti che fosse investita questa cifra a favore della Comunità?

“Con questa iniziativa – ha spiegato Cittadinanza Attiva – rendiamo un servizio alla collettività raccogliendo idee e progetti, affinchè forme di democrazia partecipativa si instaurino, coinvolgendo così i cittadini nelle scelte principali di governo locale. I risultati dell’indagine saranno poi comunicati alla Commissione Straordinaria come espressione della volontà popolare”.