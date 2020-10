San Cataldo. Atto di indirizzo per l’assunzione al Comune di un centralinista non vedente.

SAN CATALDO. E’ stato approvato da parte della commissione straordinaria l’atto di indirizzo per l’assunzione di un centralinista non vedente ai sensi della Legge 113/1985.

Ciò a causa dell’avvenuto trasferimento di un altro centralinista non vedente in servizio presso lo stesso Comune di San Cataldo. Si è reso indispensabile, al fine della copertura della specifica quota d’obbligo, richiedere l’avviamento al lavoro di altro centralinista non vedente iscritto all’Albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.

L’assunzione riveste carattere obbligatorio essendo finalizzata ad assicurare la copertura della specifica quota di riserva.

Il centro per l’impiego di Caltanissetta ha avviato al lavoro un centralinista telefonico non vedente che risulta al primo posto quale avente diritto all’avviamento, iscritto all’Albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista,in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere adibita come centralinista nella postazione telefonica esistente presso il Comune di San Cataldo.

Pertanto, la Commissione Straordinaria ha preso atto che la persona può essere assunta come centralinista nella postazione telefonica esistente presso il Comune di San Cataldo.