San Cataldo. Approvato dalla Commissione straordinaria il regolamento attuativo in materia di protezione dei dati personali.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha approvato il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Il nuovo regolamento consta di n. 13 articoli.

In questo modo il Comune di San Cataldo si dota di uno strumento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea.

Il testo è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 e le sue norme si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy.

La Commissione ha ritenuto pertanto necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano al Comune di San Cataldo di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal Regolamento UE.