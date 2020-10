San Cataldo. Approvate dalla Commissione straordinaria le agevolazioni sulla Tari 2020 a causa dell’emergenza Covid 19. Ecco i beneficiari.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, le agevolazioni alla Tassa sui rifiuti (Tari) 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 2019 ai sensi della Deliberazione 158/2020 emanata dall’Autorità Arera. In particolare, sono previste misure di sostegno alla crisi economica determinata dai provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del Covid 19.

Tali agevolazioni saranno a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività. In particolare, è prevista la riduzione della Tari anno 2020 nella parte variabile, rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell’attività, stabilendo che, per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l’esclusione, entro il 30 Novembre dell’anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo, il periodo di effettiva chiusura dei locali; le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell’anno 2020.

In caso di morosità pregressa, l’agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto. Il beneficio non si cumula con il bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica per emergenza Covid 19 se il richiedente fa parte del nucleo Isee rilevante al fine del bonus stesso.

Inoltre è previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % parte variabile Tari 2020, stabilendo che il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell’attività lavorativa e/o l’utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un Isee valido alla data della presentazione dell’istanza, non superiore a 8.107,5 euro. Inoltre l’utenza ai fini della tassa rifiuti deve essere intestata ad uno dei componenti il nucleo Isee e sia garantita la coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario della tassa con l’indirizzo di fornitura del servizio, del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo Isee. Per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l’esclusione, entro il 30 Novembre dell’ anno 2020, apposita istanza che attesti, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo, il possesso dei requisiti richiesti. In caso di morosità pregressa, l’agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto. Il beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza Covid19 nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per tali utenze non domestiche.