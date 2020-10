San Cataldo. Appello di Cittadinanza Attiva per l’utilizzo di mascherine trasparenti al fine di agevolare le persone sorde.

SAN CATALDO. Cittadinanza Attiva, appresa dai giornali l’importanza che le mascherine trasparenti possono assumere per molte persone soprattutto per quelle sorde , ha deciso di farsi portavoce di questa istanza a livello istituzionale.

“Indossando una mascherina – si legge in una nota – è impossibile riuscire a leggere il labiale e così la maggior parte delle persone sorde, si trova di fatto a vivere in uno stato di isolamento; vista l’importanza per tutti di avere delle mascherine con la banda trasparente e nella speranza che questi dispositivi si diffondano sempre di più per consentire a tutti una corretta comunicazione, abbiamo raccolto l’appello di Antonio Amico che chiede appunto l’utilizzo di questi dispositivi trasparenti”.

“Rivolgiamo dunque – ha concluso – un accorato appello alle istituzioni affinchè questi dispositivi possano essere utilizzati sempre più nella pubblica amministrazione, oltre che, un amichevole suggerimento agli enti privati all’utilizzo di questi. Una mascherina trasparente oltre ad aiutare alle persone sorde a leggere il labiale potrebbe essere piacevole per tutti noi rendendo visibile un sorriso”.