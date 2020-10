Risalgono i consumi: trainanti abbigliamento ed elettronica

I saldi di fine stagione e la passione per l’elettronica hanno fatto risalire il trand dei consumi.

Tra i gruppi di prodotti non alimentari che nel mese di agosto hanno segnato un “deciso incremento” l’Istat segnala “il risultato positivo dell’Abbigliamento che torna a crescere su base tendenziale per la prima volta da febbraio 2020, presumibilmente grazie all’effetto dei saldi che quest’anno, in molte regioni, sono iniziati ad agosto anziche’ a luglio”. “Ad agosto 2020, come pure nel complesso del trimestre giugno-agosto, si registra un deciso incremento congiunturale delle vendite dei beni non alimentari. Anche su base tendenziale, ad agosto, le vendite di questo comparto sono in crescita, sebbene esclusivamente grazie alla dinamica osservata per il commercio elettronico, mentre si riscontrano flessioni sia nella grande distribuzione sia nella imprese operanti su piccole superfici”