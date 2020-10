Phygital: il futuro del marketing è nelle risorse umane

Se c’è chi pensa che il futuro sia orientato a vivere il commercio con un magazzino, un sito internet e una sola risorsa umana sta sbagliando strada. E a offrire una mappa del percorso ci sta pensando il saggio Phygital. Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, è lavorare su empatia, storytelling ed esperienze, investire in negozi fisici e risorse umane piuttosto che considerarli dei costi da tagliare. Su questi punti cardine si concentrerà la seconda serata del ciclo di incontri guidato da Paolo Iabichino, Direttore Creativo e Fondatore insieme a Ipsos Italia dell’Osservatorio Civic Brands, coadiuvato da Marisandra Lizzi, Founder di Mirandola Comunicazione e di iPressLIVE, da sempre attenta ai temi del digitale e dell’innovazione tecnologica. “Gli incontri voluti dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi serviranno per costruire ponti verso delle sensibilita’ nuove, nuove mentalita’. A ogni incontro avremo una testimonianza e quella di Nicolo’ Andreula e’ una “traccia” lasciata da un “pioniere”. Quasi sempre le riflessioni partono da una saggistica divulgativa e Nicolo’ e’ tra coloro che hanno avuto il coraggio di incamminarsi per un sentiero meno battuto, quello che un giorno, permettera’ di essere come il funambolo che abbiamo scelto come logo: dove arrivera’ la magia di camminare sul filo non la paura di cadere.” afferma Paolo Iabichino, ideatore e direttore creativo del ciclo di eventi.

Dopo il secondo appuntamento sara’ il turno, martedi’ 27 ottobre, di Giulio Xhaet, autore di #Contaminati: Connessioni tra discipline, saperi e culture; il 12 novembre, siccome l’eta’ ibrida richiede soprattutto una riflessione che e’ anche linguistica, interverra’ Vera Gheno – Sociolinguista e Traduttrice mentre il 26 novembre sara’ il turno di Assunta Corbo, Fondatrice del Constructive Network – il primo network italiano di professionisti dell’informazione dedicato alla comunicazione costruttiva e al giornalismo delle soluzioni – e autrice di Empatia digitale – Le parole sono di tutti.

A chiudere il ciclo di eventi, il 10 dicembre, sara’ il Filosofo – Professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’Informazione all’Universita’ di Oxford Luciano Floridi autore di “Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica”. Gli eventi inizieranno alle 18,00 e dureranno circa un’ora, e’ possibile partecipare iscrivendosi attraverso la piattaforma GoToWebinar. A distanza di alcuni giorni, il video sara’ disponibile sul canale Youtube della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.