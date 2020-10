M5s, Di Maio: “Discussione su terzo mandato è malsana”

La discussione sul terzo mandato dei parlamentari all’interno del Movimento cinque stelle “e’ malsana”. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel nuovo libro Di Bruno Vespa. “Abbiamo ancora due anni e mezzo Di governo e verremo giudicati dal Movimento alla fine della legislatura. Mi fa male che al nostro interno partano attacchi sulla storia del terzo mandato che in ogni caso non deve essere all’ordine del giorno degli Stati generali”.

Nel libro Di Vespa, Di Maio difende la guida collegiale del M5s rispetto alla figura del capo politico. “Oggi non credo che una sola persona possa sintetizzare tutte le anime del Movimento. Due anni fa era piu’ semplice. Oggi serve un organismo sul quale scaricare valutazioni e proposte diverse. Saranno gli Stati generali a decidere se istituire questo organismo collegiale”, aggiunge.

“Casaleggio – dice Vespa a Di Maio – ricorda che voi gia’ avete un organismo collegiale, il Team del futuro: 200 persone Di cui 18 con incarichi operativi”. “Queste persone stanno facendo un grande lavoro, ma si occupano Di settori tematici – risponde il ministro degli Esteri – Noi stiamo parlando Di un soggetto collegiale che assuma decisioni politiche”. Assomiglia in tutto alla segreteria politica Di un partito, osserva Vespa.

“Non ci stiamo trasformando in un partito, ma dopo undici anni dobbiamo dotarci Di una struttura organizzativa senza perderci in una battaglia Di parole. Nel 2009 Beppe Grillo disse che il M5s nasceva per poi scomparire. Poi siamo andati al governo e ci siamo accorti che cinque anni non sono sufficienti a realizzare tutto il nostro programma. Abbiamo l’ambizione Di restarci anche nella prossima legislatura e dobbiamo dotarci Di una organizzazione idonea. Constatiamo che il confronto del governo con regioni e comuni e’ sempre piu’ importante e non possiamo restare con zero regioni e 45 sindaci su 8mila”