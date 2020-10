Dpcm, 50 Comuni scrivono a Conte: anche Caltanissetta, strategie per evitare scenari critici

Gli assessori alle attivita’ produttive di oltre 50 Comuni hanno scritto una lettera al premier Conte con la quale si chiede, tra l’altro, “un timing preciso degli aiuti ed una armonizzazione tra Stato e Comuni sulle strategie da adottare per evitare scenari critici” La missiva e’ stata, inviata per conoscena aI ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo.

“Le situazioni emergenziali – scrivono gli assessori – possono creare pericolose disfunzioni tra istituzioni e cittadini: il rischio di vanificare qualsiasi impegno profuso a tutti i livelli a causa di scenari critici deve essere scongiurato attraverso profonde saldature tra Governo, istituzioni locali e comunita’. A tal fine – osservano -, i rilevi sulle misure di supporto alle attivita’ economiche gia’ forniti da Anci-ristori celeri per le categorie colpite, cassa integrazione efficace ed interventi fiscali – sono del tutto condivisibili e rappresentano un assioma determinante affinche’ i Comuni, quali enti locali preposti alla tutela e al presidio dei territori, possano gestire le criticita’ sociali ed economiche di cui siamo tutti testimoni.

I presupposti di coesione nazionale- spiegano – che si erano spontaneamente creati nella primavera passata rischiano ora di degenerare in conflittualita’ razionali ed irrazionali: solamente un timing preciso degli aiuti ed una armonizzazione tra Stato e Comuni sulle strategie da adottare potra’ evitare scenari critici per le istituzionI”. Rilevano infine “l’impegno a mettere in campo ogni azione di supporto possibile alle attivita’ economiche attivabile a livello locale”.

Tra i Comuni promotori:Massa, Padova, Siracusa, Como, Mantova, Sondrio, Caserta, Lecco, Pordedone, Asti, Treviso, Modena, Teramo, Lecce, Ferrara, Novara, Pesaro, Napoli, Caltanissetta, Latina, Monza, Lodi, Viterbo, Cremona, Taranto, Lucca, Brescia, Messina, Bari, Cosenza, Trapani, Palermo, Brindisi, Pistoia, Alessandria, Foggia, Gorizia, Catanzaro, Ancona, Cuneo, Reggio Emilia, Cagliari, Milano, Siena, Trieste, Fermo, Savona.