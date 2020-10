Covid, Sicilia. Musumeci si “ribella”: “ddl per bar fino alle 20 e ristoranti fino alle 22”

La giunta regionale siciliana “si riunira’ questa sera per adottare disegno di legge che richiama in forma e sostanza” quella gia’ adottata per Bolzano. Lo ha detto all’Ars il presidente della Regione, Nello Musumeci. In Alto Adige i ristoranti sono aperti fino alle ore 22, i bar fino alle 20.

La Provincia Autonoma di Bolzano, in virtu’ della legge provinciale di maggio e dell’autonomia, aveva deciso domenica scorsa di posticipare l’orario di chiusura degli esercizi pubblici rispetto a quanto previsto dal Dpcm del Govern