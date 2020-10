Coronavirus, Salvini: “Follia questo lockdown mascherato”

“Le nuove restrizioni sono una follia, un lockdown mascherato, e dimostrano che il governo ha perso mesi di tempo parlando di banchi con le rotelle anziché di trasporto pubblico e rafforzamento della sanità, ad esempio su tracciamento dei contagi, trattamenti domiciliari e unità speciali di continuità assistenziale per prevenire il collasso degli ospedali: rischiamo di morire di fame anziché di Covid. il lockdown era ammissibile a febbraio: oggi no”.

Lo afferma il leader della Lega, Matteo SALVINI, in una intervista a La Verità. “Da cittadino rispetto le norme. Da responsabile della Lega mi sto muovendo con l’intera opposizione in Parlamento: faremo tutto il possibile per evitare che la cura non sia peggiore del male. Sì a interventi mirati e temporanei”, “scegliendo gli obiettivi giusti. Se pensano di risolvere il problema chiudendo le palestre o vietando l’aperitivo, non ci siamo davvero”, “se davvero serve, si possono lasciare a casa i ragazzi di 16-18 anni, per un tempo più limitato possibile.

Quantomeno non si rovina la vita alle famiglie. Conte e la Azzolina non tengono conto che dietro un bimbo ci sono anche un papà e una mamma che devono lavorare. Ecco, anche su questo sono preoccupato. Da genitore sono in ansia per i contraccolpi culturali ed educativi. Stiamo abituando le giovani generazioni alla distanza, alla paura, al sospetto sociale. Servirà parecchio tempo per riparare il danno”. Sostiene quindi che lo stato d’emergenza “non è servito a niente. Non vorrei che oggi qualcuno tirasse a campare per aspettare le elezioni del presidente della Repubblica nel 2022. Che facciamo, andiamo avanti 15 mesi con un governo Caporetto?”.

E dopo i fatti di Napoli teme il contagio della rabbia sociale: “Anche le persone più tranquille e pacate che conosco si stanno innervosendo”