Caltanissetta, Associazione Dislessia: Leonardi è il nuovo presidente

L’Assemblea dei soci della sezione di Caltanissetta dell’Associazione Italiana Dislessia ha eletto Marco Leonardi come nuovo Presidente.

Il neo eletto succede al Presidente uscente Alfredo Fiaccabrino, già a capo della sezione per due mandati consecutivi e che rimarrà in forze alla sezione: entrambi nei rispettivi nuovi ruoli, continueranno a collaborare internamente alla sezione per organizzare tutte le attività territoriali dedicate a ragazzi, genitori ed insegnanti.

Internamente all’Associazione Italiana Dislessia, il Dottor Leonardi ha già ricoperto incarichi tra cui consigliere tecnico del direttivo nazionale (nel 2013) nonché responsabile di un importante progetto di screening nelle scuole del centro Sicilia, dall’anno scolastico 2011/2012 a quello 2018/2019, che ha visto coinvolto un panel di oltre 5.500 alunni. L’attività ha consentito di individuare molteplici bambini e ragazzi a rischio DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) ed indirizzarli presso le strutture sanitarie adeguate per effettuare l’iter diagnostico previsto dalla legge.



Nel programma del nuovo presidente territoriale di Caltanissetta c’è anche il desiderio di intensificare la sinergia tra la sezione AID di Caltanissetta e la sezione Siciliana dell’AIRIPA (Ass. Italiana per la Ricerca ed Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento), di cui il dottor Leonardi è tesoriere nel Comitato di Coordinamento della Regione Sicilia, per la conduzione sinergica di tutte quelle iniziative utili alla causa dei DSA.



Per maggiori informazioni sulle attività della sezione: https://caltanissetta.aiditalia.org/