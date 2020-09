San Cataldo. Modificato il piano viabile per domenica 4 ottobre in occasione della tappa del Giro E Bike Caltanissetta – Agrigento.

SAN CATALDO. Il Comune, a seguito della richiesta degli organizzatori della tappa Caltanissetta- Agrigento della 2° edizione del Giro E-Bike che si svolgerà il prossimo 4 ottobre, ha disposto l’ordinanza con la quale ha disposto la modifica in via temporanea del piano viabile cittadino in alcune strade durante il transito della tappa. In particolare, per domenica 4 ottobre dalle ore 8 alle 12 c’è il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti strade:

– Via Babaurra (ambo i lati), corsia direzione centro Urbano – tratto da inc. Via Onorevole Francesco Pignatone a inc. Viale Della Rinascita; Viale Della Rinascita (ambo i lati), corsia direzione Piazzale Degli Eroi – tratto da inc. Via Babaurra a inc. Piazzale Degli Eroi; Piazzale Degli Eroi (ambo i lati), tratto da inc. Viale Della Rinascita a inc. Corso Sicilia; Corso Sicilia (lato Dx),

tratto da inc. Piazzale Degli Eroi a inc. Piazza Papa Giovanni XXIII,; Piazza Papa Giovanni XXIII (lato Dx), tratto da inc. Corso Sicilia a inc. C.V.E; Corso Vittorio Emanuele (lato Dx), tratto da inc. Piazza Papa Giovanni XXIII a inc. Via Avv. Cammarata; Via Avv. Cammarata (lato Dx),tratto da inc. C.V.E. a inc. Via Forlanini; Via Forlanini (lato Dx), tratto da inc. Via Avv. Cammarata a inc. SS. 122.