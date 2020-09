San Cataldo. Entro il 13 ottobre c’è il bando per gli anziani beneficiari dell’assistenza domiciliare.

SAN CATALDO. Il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani con limitata autonomia ha come obiettivo il mantenimento e il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza dei cittadini anziani (ultra65enni) che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza, con l’assenza o l’inadeguata rete parentale, con lo scopo di contribuire al superamento di situazioni di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

Cerca inoltre di evitare l’instaurarsi della dipendenza assistenziale assumendo una funzione complementare e non sostitutiva di eventuali diritti/doveri civili e sociali. Il servizio di Assistenza domiciliare, attraverso prestazioni sociali, assistenziali rese a domicilio si pone , altresì, come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando delle capacità residuali del soggetto e dell’eventuale nucleo familiare.

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani, di età maggiore di 65 anni, con limitata autonomia gestionale, soli o in coppia, con figli disabili conviventi, che siano residenti nel territorio comunale, rientranti nel distretto Socio Sanitario n. 11, che non abbiano un adeguato supporto familiare esterno e che non fruiscano di un servizio di assistenza continuativo reso da badanti.

Su segnalazione del Servizio Sociale dell’Ente Comunale il servizio potrà essere esteso anche a soggetti di età inferiore al Target, che si trovino nelle medesime condizioni. L’ammissione al servizio è vincolata alla valutazione socio-ambientale da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza dell’anziano/disabile.

L’Assistenza domiciliare, resa da un Operatore OSA, si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti, nello specifico: aiuto domestico per il governo e l’igiene dell’alloggio, giornaliero e periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione e/o aiuto per i pasti, cambio della biancheria); igiene e cura della persona; preparazione e somministrazione dei pasti; lavaggio biancheria e stireria; disbrigo pratiche, accompagnamento presso servizi sanitari per accertamenti e day hospital; supporto sociale.

Il servizio può essere richiesto dall’interessato od essere attivato su segnalazione di un familiare, del medico curante o da altri servizi presenti sul territorio distrettuale. Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, utilizzando un apposito modello fruibile sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto n. 11 o presso i loro Segretariati Sociali, che supporteranno gli interessati nella compilazione dei medesimi .

Le domande di ammissione dovranno essere corredate da eventuali certificazioni sanitarie attestanti la non autosufficienza dell’anziano e/o disabile per il quale si richiede il beneficio; Modello ISEE in corso di validità; Copia del documento di riconoscimento dell’anziano e del richiedente il beneficio; Altro: eventuale certificazione sanitaria di non autosufficienza e/o disabilità grave della rete parentale (figli) che supporta l’anziano/disabile nella gestione quotidiana.

L’accesso al servizio è comunque subordinato alla valutazione socio-ambientale da parte del Servizio Professionale (Assistente Sociale) del proprio Comune di residenza.

Il monte ore mensile assegnato a ciascun beneficiario è di n° 8, monte ore annuo n° 96 (12 mesi annuo) . L’articolazione settimanale andrà dal Lunedì al Sabato, all’interno della fascia oraria 8:00/20:00. Le prestazioni saranno rese, attraverso operatori Socio Assistenziali (OSA), da Organismi del Terzo Settore regolarmente accreditati al Registro Unico Distrettuale (R.U.D.), individuati attraverso la libera scelta da parte dei beneficiari/familiari.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui condizione economica complessiva del nucleo familiare di riferimento (ISE) , determinata ai sensi dell’Art. 1 del D.A. n. 867/S7 del 15/04/2003 e/o s.m.i. – Accesso agevolato ai servizi – Criteri unificati di valutazione economica – non supera l’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dallo art. 38 della Legge n. 488/200, maggiorato: – del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare; – del 100% nel caso di due componenti; – dell’ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori i soggetti beneficiari possono essere ammessi al servizio previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dal comune per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità”. Le istanze pervenute, aventi i requisiti ascritti nel presente avviso, saranno ordinate secondo l’ordine crescente di ISEE, rimane però vincolante la valutazione socio ambientale, rilevata sulla base della “ Scheda di Valutazione” del Servizio Sociale Professionale del proprio Comune di residenza per la collocazione nella graduatoria.

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, utilizzando un apposito modello entro il 13/10/2020; Le eventuali domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione rispetto alla disponibilità di posti o alla gravità dei casi. Per qualsiasi informazione e/o supporto nella compilazione dell’istanza rivolgersi alla Porta Unica di Accesso/Segretariato Sociale del proprio Comune di Residenza, secondo le vigenti disposizioni di accesso agli Uffici Comunali relative all’emergenza COVID19, delle singole Amministrazioni San Cataldo:28