Pizza napoletana, la ricetta originale

La pizza è uno dei piatti più tipicamente italiani. Conosciuta in tutto il mondo, la pizza fa pensare subito all’Italia. Non tutti, però, sanno farla al meglio. Ecco allora una ricetta tradizionale e qualche piccolo segreto perché possiate portare a tavola una buona pizza fumante.

Pizza napoletana, come riconoscerla

Secondo la tradizione, una vera pizza napoletana la riconosci dall’aspetto. E’ tondeggiante (secondo il disciplinare della pizza napoletana non deve superare i 35 centimetri), ha il bordo gonfio e deve essere morbida. Per assicurarci che il cornicione resti alto, bisogna stenderla rigorosamente a mano. Se non avete il forno a legna, va bene anche utilizzare una pietra refrattaria da inserire in forno. Così vi assicurerete un ottimo risultato finale.

L’impasto della pizza

Ecco gli ingredienti che ci servono per l’impasto. Ci vogliono 900 grammi di farina, mezzo litro di acqua, 2 grammi di lievito di birra e 25 grammi di sale. Versate l’acqua in una ciotola.

Temperatura ambiente d’estate, ma in inverno è meglio scaldarla un po’. Aggiungete il sale e il lievito. Versate allora la farina un po’ per volta e incorporate lentamente. Passate, quindi, l’impasto su una spianatoia di legno e lavorate con le mani per almeno venti minuti. Il panetto finale dovrà risultare ben liscio. Se non si attacca alle mani allora potete porre l’impasto in una ciotola dove dovrà lievitare per almeno due ore. Altro segreto: coprite la ciotola con un panno umido. Questo eviterà che l’impasto si secchi, formando sopra la crosticina.

Come stendere la pizza

Trascorso il tempo di lievitazione, il panetto dovrà essere raddoppiato di volume. Adesso bisognerà formare dei panetti. Secondo il disciplinare della pizza napoletana il peso di ogni panetto dovrebbe variare da circa 200 a 300 grammi. Col nostro impasto potremmo ricavare panetti da circa 250 grammi per realizzare 5 pizze. I panetti devono lievitare per almeno 4 ore. Adesso potete stendere la vostra pizza. Da ogni panetto si forma un disco di pasta che viene lavorato con movimenti veloci delle dita dal centro verso l’esterno.

Il condimento

Preparare una salsa con pomodori pelati. Non deve risultare troppo densa e si devono vedere i pezzetti di pomodoro. Aggiungete, quindi, una buona dose di olio extravergine di oliva. Del sale, se è necessario. Origano e basilico. Stendete la salsa sulla pizza, avendo l’accortezza di non sporcare i bordi che devono risultare puliti. Distribuite poi uniformemente la mozzarella fior di latte tagliata a piccoli dadini. In base ai gusti potete aggiungere olive e acciughe. E comunque tutto ciò che è di vostro gradimento.

Cottura

Se la cottura avviene in forno a legna, bisognerà assicurarsi che abbia raggiunto i 430-480 C°. Con questa temperatura, la pizza si cuocerà in 60-90 secondi. In forno ventilato, bisogna infornare la pizza a 250°C per 15 minuti. In ogni caso è sempre bene verificare, perché il tempo di cottura potrebbe variare in base al forno. Buon appetito!