Oscar Aiello (Lega): “Trovo insensato autorizzare la fiera di San Michele, ma negare l’istallazione delle giostre”.

Riceviamo e pubblichiamo intervento del consigliere comunale della Lega Oscar Aiello a proposito della decisione del Sindaco di non autorizzare le giostre alla Fiera di San Michele.

“Come si può pensare alla ripartenza economica del Paese se poi c’è chi nega la possibilità di lavorare a chi vuol lavorare nel rispetto delle normative anticovid?”- così il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, commenta la decisione del Sindaco di non autorizzare le giostre alla Fiera di San Michele e nell’esprimere solidarietà alla categoria dei giostrai aggiunge: “Trovo insensato autorizzare la fiera, spettacoli ed altre manifestazioni, ma negare l’istallazione delle giostre, la cui attività economica è consentita dalla legge tanto è vero che in tutta Italia i Luna Park, permanenti ed itineranti, hanno riacceso le luci, ovviamente nel rispetto delle linee guida anticovid.

Anche in Sicilia l’ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 Giugno 2020 del Presidente Musumeci – spiega Oscar Aiello– contempla tra le attività economiche e produttive consentite i parchi tematici e di divertimento, le cui attività prevedono l’osservanza di un protocollo e di linee guida affinché sia tutelata la salute del gestore e di chi usufruisce dell’attrazione.

Secondo quanto riferito dai giostrai – fa sapere Oscar Aiello- in prossimità delle biglietterie vi è la colonnina con l’igienizzante e la cartellonistica ad essa dedicata, le attrazioni vengono sanificate con cadenza e vi è l’obbligo di indossare la mascherina, sia per accedere alle attrazioni, che per sostare nel parco. Perché quindi impedire a Caltanissetta lecite attività altrove consentite?

Tra l’altro l’art.1 della L.337/1968 riconosce la funzione sociale delle attività di spettacolo viaggiante, inoltre vi è un protocollo d’intesa tra ANCI ed ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti) in base al quale i Comuni devono promuovere e valorizzare i Luna Park, il Comune di Caltanissetta vuole invece farli chiudere.

La Lega esprime pertanto solidarietà e sostiene la categoria dei giostrai – asserisce il Commissario provinciale della Lega, che così conclude: “C’è gente che non vuole vivere di sussidi e di reddito di cittadinanza, ma vuole lavorare onestamente portando avanti attività che si tramandano da generazioni in generazioni, invito dunque il Sindaco a rivedere la sua posizione e di autorizzare il Luna Park in occasione della fiera di San Michele. Ognuno sarebbe libero di scegliere se andarci, oppure no, ma non si precluderebbe ai giostrai e rispettivi lavoratori di guadagnarsi il pane onestamente”.