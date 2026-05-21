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Niscemi, Musumeci: “C’è l’impegno ulteriore del governo a lavorare per il Piano”

Redazione 3

Niscemi, Musumeci: “C’è l’impegno ulteriore del governo a lavorare per il Piano”

Gio, 21/05/2026 - 12:23

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“Proprio stamattina c’è l’impegno ulteriore del governo a lavorare per il Piano che è stato proposto dal capo Dipartimento della Protezione civile. Come sapete, ho proposto e il Consiglio dei Ministri ha accettato, di mettere a disposizione 150 milioni di euro”. Lo ha sottolineato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. parlando a margine della seconda giornata del Festival dell’Economia di Trento, in merito alla situazione di Niscemi. “È chiaro che parallelamente all’azione del governo c’è quella della magistratura, e qui io evito di fare considerazioni perché ho grande rispetto per il ruolo dei magistrati – ha proseguito – e bisogna capire perché per 30 anni chi sapeva non ha agito. Questa è la grande domanda alla quale la magistratura dovrà dare una risposta”.(askanews)

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