Niscemi, Musumeci: “C’è l’impegno ulteriore del governo a lavorare per il Piano”

“Proprio stamattina c’è l’impegno ulteriore del governo a lavorare per il Piano che è stato proposto dal capo Dipartimento della Protezione civile. Come sapete, ho proposto e il Consiglio dei Ministri ha accettato, di mettere a disposizione 150 milioni di euro”. Lo ha sottolineato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. parlando a margine della seconda giornata del Festival dell’Economia di Trento, in merito alla situazione di Niscemi. “È chiaro che parallelamente all’azione del governo c’è quella della magistratura, e qui io evito di fare considerazioni perché ho grande rispetto per il ruolo dei magistrati – ha proseguito – e bisogna capire perché per 30 anni chi sapeva non ha agito. Questa è la grande domanda alla quale la magistratura dovrà dare una risposta”.(askanews)