Ordine Medici Caltanissetta: Giovanni D’Ippolito riconfermato presidente, Giuseppe Costa al vertice dell’albo degli Odontoiatri.

CALTANISSETTA. Il medico chirurgo Giovanni D’Ippolito è stato riconfermato presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta per il quadriennio 2021-2024. Lo ha deciso oggi il consiglio degli eletti che contestualmente ha proclamato gli altri componenti del direttivo: alla vicepresidenza è stato riconfermato Salvatore Paternò, Giuseppe Costa (nella foto) è stato riconfermato tesoriere mentre Valeria Rita Speziale è il nuovo segretario.

Gli altri membri del consiglio direttivo – che entrerà in carica dal 1° gennaio 2021 – sono Giovanni Paolo Alario, Alessandra Bellavia, Rosario Caci, Alfonso Cirrone Cipolla, Giovanni Fulco, Roberto Leone, Salvatore Pasqualetto, Giuseppe Pirrello, Michele Saia, Pietro Salamone, Maria Anna Santamaria e Giuseppe Vitellaro.

Sempre oggi è stata eletta la commissione Albo Odontoiatri composta da Giuseppe Costa (presidente), Maria Concetta Arcadipane (vice presidente). Gli altri membri della commissione sono Francesca Maria Pugliese, Maria Grazia Gammino e George Terravecchia. Il nuovo collegio revisori dei conti dell’Ordine è composto da Enzo Sedita, Rosa Rocca e Carlo Granito (supplente).

“Ringrazio i colleghi che hanno voluto la mia riconferma alla guida dell’istituzione ordinistica e grazie ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso durante il loro mandato. Un impegno che prosegue con la stessa responsabilità ed entusiasmo che in questi anni ha contraddistinto l’azione del consiglio direttivo – ha detto D’Ippolito al termine della riunione -. L’alta affluenza alle elezioni da parte di tutti gli iscritti, anche dei colleghi non più in attività e che ringrazio per la loro vicinanza, è stata testimonianza di stima per i candidati consiglieri e di attaccamento all’Ordine. Il messaggio di coesione e appartenenza lanciato attraverso la lista unica “Insieme” è stato un segnale di inclusività per territorialità e rappresentanza, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto negli ultimi anni e dell’unità raggiunta da tutte le componenti mediche. La presenza nel direttivo della neo iscritta Alessandra Bellavia rappresenta un evento importante che dimostra l’attenzione dell’OMCeO nisseno alle istanze dei nostri giovani colleghi, con l’auspicio di un loro coinvolgimento più partecipato nelle attività ordinistiche. Costruiamo insieme il futuro nostro e della sanità territoriale sviluppando le enormi potenzialità che possono vantare le tante eccellenze mediche presenti in tutta la nostra provincia”.

Giuseppe Costa, presidente della commissione Albo Odontoiatri, dichiara: “L’esito delle votazioni ha riconosciuto il valore dell’attività svolta nel corso degli anni dalla nostra commissione, impegnandoci a proseguire gli obiettivi da raggiungere sui temi della salute pubblica e di tutela della professione odontoiatrica. Fondamentali saranno le iniziative di aggiornamento professionale volte a migliorare la formazione dei colleghi e le azioni di contrasto all’abusivismo odontoiatrico nel nostro territorio”.