Migranti, tornano a Lampedusa dopo espulsione: 14 arresti

Nove cittadini di nazionalita’ tunisina sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di AGRIGENTO perche’ destinatari di un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale. Altri cinque migranti non hanno rispettato il decreto di espulsione con divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen.

Sono rientrati a Lampedusa nonostante fossero stati espulsi. Per i 14 sono stati disposti i domiciliari in una struttura di accoglienza per migranti in quarantena, in attesa del giudizio direttissimo.