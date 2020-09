Migranti: altri sbarchi, vertice Conte-Musumeci su Lampedusa

Giuseppe Conte affronta in un vertice serale la questione Lampedusa e la crisi dei migranti in Sicilia, mentre accoglie l’entrata in carica del nuovo governo tunisino e si potrebbe preparare ad andare presto in visita nel Paese africano e nella stessa isola siciliana. “Congratulazioni alla Tunisia per il nuovo Governo guidato da Hichem Mechichi – twitta il presidente del Consiglio -. L’Italia e’ pronta a lavorare insieme per il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale, nell’interesse dei nostri due Paesi e dell’intera regione mediterranea”. Dalle coste tunisine sono arrivati negli ultimi mesi gran parte dei migranti che a migliaia sono sbarcati a Lampedusa, fino a riempire l’hot spot sull’isola diverse volte la capienza consentita. Il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Toto’ Martello sono a Palazzo Chigi per incontrare Conte e i principali ministri dell’esecutivo, Luciana Lamorgese (Interni) e Roberto Gualtieri in primis. “Le stesse richieste avanzate con l’ordinanza le riproporremo e vedremo quali saranno le risposte – dice Musumeci all’arrivo -. Non ho chiesto poteri speciali ma di prendere atto del diritto sanitario di siciliani e migranti. Non mi faccio molte illusioni”. L’ordinanza e’ quella che disponeva la chiusura degli hot spot in Sicilia, impugnata dal governo e bocciata dal Tar.

Il governatore di centrodestra e’ accompagnato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Noi ci aspettiamo tanto dall’incontro di stasera, attendiamo di vedere cosa dice il governo”, dichiara invece il sindaco Martello, esponente Pd, che aveva minacciato lo sciopero generale prima che Conte lo convocasse per l’incontro. Musumeci riproporra’ l’ordinanza? “Non so, chieda a lui – risponde Martello – ci siamo sentiti per telefono. Lui chiede cose che riguardano la Sicilia, io cose specifiche per Lampedusa. Sull’ordinanza non si tratta di essere d’accordo o meno, di sicuro ha contribuito a mettere al centro dell’attenzione il problema dell’immigrazione che in questo momento era stato messo sotto al tappeto”. Secondo indiscrezioni la presenza di Gualtieri preluderebbe a interventi di esenzione fiscale a beneficio dei lampedusani. Per quanto riguarda il nodo immigrazione in generale, aggravato dall’emergenza Covid e cavalcato dall’opposizione, Lega in testa, il governo, che ha rimandato la revisione dei decreti sicurezza di Matteo Salvini a dopo il referendum e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, starebbe pensando all’invio di nuove navi per la quarantena, dopo le altre due arrivate nei giorni scorsi. E proprio su una di queste, la Allegra, al largo di Palermo, sono state trasbordate le persone soccorse dalla Sea Watch 4. Si tratta di 353 migranti. “Sono passate quasi 2 settimane dal nostro primo soccorso e le persone a bordo, fra cui donne e bambini, sono ormai stremate”, afferma la Ong tedesca su Twitter, “siamo felici che sia stato loro assegnato un luogo sicuro, ma l’attesa e’ stata troppo lunga e molto dura per tutti”. “Centinaia di sbarchi, anche oggi, con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre piu’ nel caos – attacca Salvini -. Denunciamo questo governo incapace e pericoloso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e perche’ mette a rischio la salute dei cittadini e delle donne e uomini in divisa”. Parlamentari della Lega hanno manifestato oggi davanti a Palazzo Chigi contro la politica del governo sull’immigrazione. Intanto Save The Children nel suo nuovo rapporto calcola che oltre 200 mila minori stranieri non accompagnati siano arrivati negli ultimi 5 anni in Europa per chiedere asilo e abbandonati a un destino incerto, molti dei quali senza sicurezza e protezione”. Sono oltre 2 mila i minori soli sbarcati nel 2020 in Italia. Il report “Protection Beyond Reach” e’ stato diffuso oggi, a cinque anni dal giorno in cui il piccolo Alan Kurdi perse la vita in un naufragio di fronte alla costa turca nel tentativo di raggiungere la salvezza in Europa. (ANSA).