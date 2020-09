Italia, neonato trovato morto in un’aiuola: fermati marito e moglie

Sono state fermate due persone, marito e moglie, per l’omicidio del neonato il cui corpo è stato ritrovato in un’aiuola mercoledì pomeriggio nel Salernitano, a Roccapiemonte. Nel corso della scorsa notte sono stati i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno a sottoporre a fermo di indiziato di delitto per omicidio i coniugi, rispettivamente di 47 e 42 anni.

Il corpicino del piccolo è stato notato da un passante che ha poi dato l’allarme. Al momento del ritrovamento il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Per questo, l’ipotesi principale è che fosse nato da poche ore. Gli investigatori hanno poi rinvenuto una ferita alla testa.

“È una tragedia immane che ha scosso la nostra comunità – ha detto il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano -. Spero che questa storia possa risolversi presto, chiunque sia il colpevole resta una tragedia infinita”.