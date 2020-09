Federazione Pediatri Caltanissetta, eletto il direttivo: Giuseppe Petrotto nuovo segretario

CALTANISSETTA, 8 SETTEMBRE 2020 – Il dottor Giuseppe Petrotto è il nuovo segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri della provincia di Caltanissetta. Lo ha eletto con voto unanime l’assemblea provinciale degli iscritti alla Fimp, l’associazione sindacale nazionale con interesse scientifico maggiormente rappresentativa dei pediatri di libera scelta, che nel Nisseno conta la maggioranza dei pediatri territoriali (31 su 34). L’assemblea si è svolta nella sede dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Petrotto, 59 anni, opera nel capoluogo nisseno e subentra al collega Salvatore Margherita, per molti anni segretario della Fimp nissena che nel corso degli anni in seno al sindacato ha ricoperto anche incarichi in ambito regionale e nazionale. Margherita, in virtù della sua esperienza sindacale riconosciutagli dai membri dell’assemblea, è stato proclamato all’unanimità presidente onorario della sezione provinciale Fimp. Lascia la segreteria il pediatra Franco Mongelli (referente regionale Fimp per le vaccinazioni).

Oltre al neo segretario Giuseppe Petrotto, nel direttivo provinciale – che resterà in carica 4 anni – entrano due neoeletti alla prima esperienza sindacale: si tratta di Alessandro Cupani e Cettina Volpe. Sono stati riconfermati Cristoforo Cocchiara e Pietro Salamone (vicesegretari), Marianna Avila (tesoriere) e Maria Grazia Vullo. Sono stati eletti probiviri Angela Averna, Michela D’Antoni ed Elvira Pinelli, mentre Gina Belluardo, Rita Domicoli e Vincenzo Parisi rivestiranno il ruolo di revisori dei conti.

Al termine dell’assemblea, il segretario provinciale Petrotto ha ringraziato i colleghi per la fiducia dimostrata e il segretario uscente per il lavoro fin qui svolto, ribadendo la necessità di lavorare con tutte le componenti sindacali per raggiungere i risultati che possano garantire ai pediatri le giuste tutele e il sereno svolgimento del proprio lavoro in un periodo così difficile per la salute pubblica, nell’interesse supremo dei bambini e degli adolescenti.

“Rivolgo all’amico e collega Giuseppe Petrotto e a tutto il direttivo della Fimp i migliori auguri di buon lavoro, auspicando un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con il nostro Ordine in continuità con quanto fatto dal precedente segretario Salvatore Margherita, che ringrazio per l’attività svolta in questi anni – dice il presidente dell’OMCeO di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito -. Sono sicuro che il neo segretario svolgerà questo incarico con l’abnegazione e la passione che lo contraddistinguono, forte della sua esperienza umana e professionale e del suo grande impegno sociale nelle attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione pediatrica”.