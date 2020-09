E’ morto lo storico dell’arte PHILIPPE Daverio. Lo ha reso noto su Facebook la regista teatrale e direttrice del teatro Franco Parenti di Milano, Andree Ruth Shammah. Daverio avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 17 ottobre, e tra l’altro era stato anche assessore alla Cultura del Comune di Milano dal 1993 al 1997.

E’ stato coinvolto da Vittorio Sgarbi nella sua giunta del comune di Salemi come bibliotecario. Ha insegnato storia dell’arte presso la IULM di Milano, e storia del design presso il Politecnico di Milano, e fino al 2016 ha ricoperto l’incarico di professore ordinario di disegno industriale presso l’Universita’ degli Studi di Palermo. Nel 2010 e’ stato designato dal sindaco di Palermo come consulente per la Festa di Santa Rosalia. Nel 2011, in concomitanza dei festeggiamenti per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia, fondo’ il movimento d’opinione Save Italy.

Nel 1999 e’ stato inviato speciale della trasmissione Art’e’ su Rai 3 e nel 2000 e’ stato autore e conduttore di Art.tu’. Dal 2002 al 2012 ha curato la serie Passepartout su Rai 3, programma d’arte e cultura, seguito poi da Il Capitale. Nel 2011 per Rai 5 ha condotto Emporio Daverio. Ha collaborato con riviste e quotidiani come Panorama, Vogue, Liberal, Avvenire, Il Sole 24 Ore, National Geographic, Touring Club, L’architetto e QN Quotidiano Nazionale. Era direttore del periodico Art e Dossier e consulente per la casa editrice Skira. Collaborava inoltre con una rubrica sull’arte nel mensile Style Magazine del Corriere della Sera