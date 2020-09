Ancora una vittima per coronavirus in Sicilia. Si tratta di una donna di 80 anni ricoverata a Salemi, ex zona rossa, dove è tornato a salire, da giorni, il numero dei positivi.

Come riportano Andrea D’Orazio e Laura Spanò sul Giornale di Sicilia di oggi, si registra un lieve calo dei contagi in tutta la Sicilia con 207 positivi totali nel Trapanese, 12 in più rispetto al giorno precedente. Più marcati i contagi a Trapani, in totale 45 e a Salemi, appunto, dove i positivi salgono a 41.