Coronavirus, Caltanissetta: impennata di casi, 7 nuovi positivi

Sono 7 i nuovi casi di Coronvirus: i dati provengono dall’ultimo bollettino dell’azienda sanitaria nissena di domenica 27 settembre; in provincia, uno a Niscemi e due a Gela.

Al momento in provincia si contano 79 casi dei quali 18 ricoverati e 61 in isolamento domiciliare. Dieci ricoverati provengono da altre province, sei sono di Gela e due di Niscemi. Delle 61 persone positive in isolamento 19 sono a Caltanissetta, 33 a Gela, 1 a Delia, 2 a Mazzarino, 1 a Mussomeli, 3 a Niscemi, 1 a Riesi, 1 a Villalba.