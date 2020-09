Canicattì, costruzione ipermercato: sanzioni per 130mila euro, lavoro “nero” e senza sicurezza

I carabinieri di Agrigento hanno denunciato cinque persone e comminato sanzioni per oltre 130.000 euro al termine di un controllo in un cantiere edile a Canicatti’, dove sorgera’ un importante ipermercato. Al momento del blitz gli operai erano privi di qualsiasi protezione e lavoravano in assenza di condizioni di sicurezza a operazioni di sbancamento del terreno sotto una vera e propria montagna – alta circa 10 metri – di detriti e materiali di risulta che incombeva su di loro, inconsapevoli di essere esposti al rischio di un possibile smottamento che avrebbe potuto travolgerli.

I denunciati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di non avere garantito la sicurezza sui luoghi di lavoro, di avere omesso di sottoporre i lavoratori a visita medica per l’idoneita’, di non averli muniti dei Dispositivi di Protezione Individuale, anche da Covid-19 e di non averli formati ed informati sui rischi, nonche’ di avere accumulato rifiuti speciali in modo indiscriminato. Inoltre, per una delle imprese appaltatrici, i militari hanno proceduto alla sospensione dell’attivita’ imprenditoriale, in quanto 4 dei 6 operai impiegati sono risultati impiegati in nero.