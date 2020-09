Campobello di Mazara, Kartibubbo: ospite rischia di annegare, salvato dai bagnini

Prontezza, rapidità e professionalità “consolidata” nonostante la giovane età: questi gli ingredienti che hanno consentito a Giuseppe Pisano, uno degli assistenti bagnanti del villaggio Kartibubbo, a Campobello di Mazara, di salvare la vita ad un ospite che rischiava di affogare in piscina. L’intervento immediato del giovane e l’incisivo raccordo operativo dell’intera squadra, che si è mossa con incisiva celerità, hanno evitato che la tragedia si verificasse.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 18 agosto nella “centrale”, una delle tre piscine di cui è dotato il villaggio. L’uomo 56 anni, dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua, ha perso i sensi, affondando nella parte alta della piscina. Pisano si è immediatamente accorto che qualcosa stava succedendo e si è tuffato per soccorrere l’uomo; nel frattempo, celermente, dalla spiaggia sono arrivate le bombole di ossigeno per completare l’operazione di soccorso.

Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, la direzione sotto l’egida del nuovo amministratore Giovanni Gritti di Campobello di Mazara, ha premiato l’intero team con un attestato. La cerimonia di consegna (nella foto), con la partecipazione del direttore Vittorio Nappi e di Marco Domina, si è svolta, nella locazione teatro del salvataggio.

Pisano, al termine della cerimonia, ha dichiarato: “Ho soltanto fatto il mio dovere; messo in atto un protocollo operativo conosciuto, sostenuto come prevedibile dall’intero team che si è mosso all’unisono. L’emozione più bella, l’abbraccio dell’ospite dopo che si è ripreso. Grazie alla direzione che quest’anno ha costruito una compagine compatta e professionale, nonostante l’età media giovane, circa 20 anni”. L’attestato è stato anche consegnato a Iacopo Nappi, Marco Marzano, Federico Ligammari, Alessio Morello, Giuseppe Messina

Il direttore Vittorio Nappi ha sottolineato: “Un plauso ed un ringraziamento a questi ragazzi, oltre che per il salvataggio, per l’intero, proficuo lavoro svolto nel corso della stagione. Questo è soltanto un ‘piccolo’ segno della nostra gratitudine: questi ragazzi e la loro professionalità, così come quella di tutti i componenti dei nostri staff, sono uno dei mattoni sui quali fondiamo la qualità della nostra struttura”.