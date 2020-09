Caltanissetta. Un cittadino chiede al sindaco la messa in sicurezza di via D’Acquisto.

Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta di Armando Turturici al sindaco Roberto Gambino sulla via Salvo D’Acquisto e sull’esigenza che venga messa in sicurezza.

“In seguito all’ultimo incidente avvenuto in via Salvo D’acquisto giorno 05/09/2020 alle 23:15, che ha causato la morte di un povero cane randagio, Le chiedo di mettere maggiormente in sicurezza suddetta strada. A tal proposito, in seguito a un consulto con esperti del c.d.s., mi permetto di darLe i seguenti suggerimenti:

1. sistemare i tre avvallamenti causati dai tombini sfondati (forse di competenza della CALTAQUA…?)

2. Visto il continuo inserimento in carreggiata dei veicoli che transitano in direzione da e per il supermercato Carrefour, sarebbe necessario inserire bande rumorose e rallentatori ottici.

3. segnaletica orizzontale e verticale da rivedere, specie in prossimità delle intersezioni con la via Don Minzoni (scuola Don Milani) e intersezione con la via Aldo Moro.

4. Sistemare la segnaletica nella via Don Minzoni nei pressi della scuola Don Milani

5. Limite massimo di velocità a 30kmh

6. Inserire un tutor di velocità



7. Durante le Sue dirette Facebook, molto seguite dalla popolazione, potrebbe giornalmente “ricordare“, a mo’ di mantra, alla cittadinanza di rispettare il c.d.s. e in particolare il limite di velocità. Tantissime sono le segnalazioni di auto che sfrecciano per strada a velocità molto pericolose…



Ricordo di seguito solo alcuni degli incidenti avvenuti in via Salvo D’Acquisto che potevano essere evitati con gli anzidetti suggerimenti:

06 giugno 2013: incidente tra auto e scooter

10 dicembre 2013: furgone si ribalta dopo scontro con auto

24 gennaio 2014: Suv investe una donna

18 marzo 2015: studentessa cade dallo scooter e si frattura una gamba

21 dicembre 2015: scontro tra BMW e Fiat Panda

10 settembre 2016: scontro auto-scooter

23 maggio 2018: auto cappottata, conducente ferito

Come vede, gli incidenti sono avvenuti precedentemente la Sua amministrazione. Ha la grande opportunità di evitare incidenti durante il Suo mandato…

In fede,

Armando Alessandro Turturici