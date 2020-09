Caltanissetta. Stasera al Parco Archeologico “Palmintelli” appuntamento con l’Orchestra Luna Rossa.

Altro appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle ore 21 al Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta. Sara di scena la bella musica con “ l’Orchestra Luna Rossa “.

La band ” orchestra Luna Rossa ” ormai conosciuta come “tributo a Renzo Arbore”, nata nel 2006, è formata da musicisti professionisti provenienti da contesti musicali più o meno diversi, con esperienze diverse, ma tutti accomunati dalla passione per i classici napoletani (Malafemmena, Tu vuo’ fa’ l’americano, Pigliate ‘na pastiglia, Caravan Petrol, Voce ‘e notte) pieni di poesia ma anche di grande ironia e “leggerezza”, intesa come quella sensazione che fa vivere la musica con divertimento. Chi ha saputo realizzare, con fine e geniale intuito artistico, l’unione tra questo tipo di musica e di testi con arrangiamenti che spaziano da generi musicali come il latinoamericano fino a quelli blues e rock?

Ma quel “geniaccio” del maestro Renzo Arbore, che gode della incondizionata stima della band, non solo per aver realizzato con la sua straordinaria orchestra Italiana il progetto che ha portato e porta la musica napoletana classica in giro per il mondo, facendola amare da tutti; non solo per averci regalato, con i suoi programmi televisivi, momenti indimenticabili di spettacolo e di musica, ma anche perché ha composto delle canzoni (in napoletano e in italiano) caratterizzati sia da testi ironici e divertentissimi come Cocorito, La zanzarita, Il clarinetto, Pecchè nun ce ne jammo in America, sia per gli arrangiamenti musicali degni di rilievo che ritroviamo in ai classici Luna Rossa, Voce e notte, O surdato nnamurato.

E così la band ha pensato di dar vita ad un’orchestra che da una parte rendesse un TRIBUTO ad un grande personaggio e maestro come Renzo Arbore e che dall’altra portasse in giro per le piazze la musica per cui essa nutre passione, sperando che il pubblico “rispondesse” con la stessa passione.

Per cui musicisti e cantanti del gruppo “ orchestra Luna Rossa ” hanno cominciato a lavorare sul repertorio scegliendo le canzoni che meglio rappresentassero l’idea che stava alla base del loro progetto. E’ stato un interessante momento di arricchimento reciproco perché ognuno di loro portava la propria esperienza, la propria competenza, il proprio entusiasmo e…..la propria amicizia!

Sin dal primo concerto l’orchestra ha riscosso un grande successo: il pubblico si lasciava coinvolgere con grande facilità sia per la familiarità con questo tipo di repertorio che, possiamo affermare, “appartiene al nostro DNA”, sia per gli arrangiamenti musicali che invitano a ballare, a cantare, a divertirsi, sia per l’abilità dei musicisti e, in particolare, dei cantanti di interagire con il pubblico improvvisando divertentissimi sketch.

E così è stato un crescendo di concerti e di successi in tutta la Sicilia e in Calabria, di partecipazioni in programmi televisivi (come “Insieme” di Salvo La Rosa, Antenna Sicilia).

Nel 2008 la band ha realizzato il suo primo Cd ” Orchestra Luna Rossa – Tributo a Renzo Arbore “. Info per prenotazione 0934570440 – 3409790959