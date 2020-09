Caltanissetta, per la fiera merceologica di San Michele scelta la via Pinelli

Ora è ufficiale: per quest’anno la tradizionale fiera merceologica di San Michele non si svolgerà lungo la storica sede del viale Regina Margherita per motivi legati all’epidemia in corso, ma nella via Aldo Pinelli che si diparte dalla via Piersanti Mattarella, dove c’è l’aereo di Giuseppe Gabrielli, e arriva al semaforo all’incrocio con la via Salvatore Averna che poi prosegue per la zona industriale di contrada Calderaro.

La fiera si svolgerà lungo tutta la via Aldo Pinelli dalla via Mattarella sino al semaforo per la zona industriale e in entrambi i lati della strada. Ogni altra sede è stata scartata, compresa quella dell’ex foro boario della quale si era parlato nei giorni scorsi, mentre quell’altra della via Aldo Pinelli, che peraltro non comporta nessun problema per la circolazione (l’alternativa è costituita dalla via Salvatore Averna) e offre ampie possibilità di parcheggio delle auto nelle aree circostanti, è stata ritenuta la più idonea nel corso di un incontro che si è svolto al Comune con la partecipazione dei rappresentanti sindacali della categoria degli ambulanti.

“La sede della via Pinelli per lo svolgimento della fiera di San Michele – ha detto Carmelo Milazzo presidente del sindacato Cidec che riunisce la maggioranza degli ambulanti – è stata condivisa da tutti; ci siamo trovati d’accordo sindacati e amministrazione comunale ed è stata approvata anche dagli ambulanti che la trovano soddisfacente non potendo per quest’anno sistemare le bancarelle di vendita nel viale Regina Margherita”. Individuata la nuova sede di svolgimento della fiera occorre ora predisporre il bando per la presentazione delle richieste di assegnazione dei posteggi e assegnare i posteggi.

Ma il tempo stringe e non ci sarebbe più il tempo previsto se si dovessero rispettare i termini previsti. “C’è già – ha detto Milazzo – un accordo con l’amministrazione comunale per il restringimento dei termini giustificato e ammesso dall’epidemia in corso. Sarà fatto tutto in breve tempo. Probabilmente già domani ci incontreremo nuovamente con l’amministrazione comunale per definire i termini entro i quali gli ambulanti dovranno presentare le richieste di assegnazione dei posteggi. Nell’occasione sarà stabilito il numero dei posteggi da assegnare per la vendita dei prodotti merceologici e di genere alimentare”. Il parco divertimenti sarà invece ancora una volta collocato a Pian del lago, nell’area dell’ex mercatino del sabato. (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)