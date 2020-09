Caltanissetta. Padre e figlia protagonisti in un concorso di poesia a Milazzo.

Il primo settembre 2020 si è svolta la seconda edizione del 2° Premio Internazionale Teseo – di Poesia e Prosa inedite – organizzato dall’Associazione Culturale Teseo di Milazzo, nella bellissima location di Villa Hera a Capo Milazzo (ME). Tanti sono stati gli autori che hanno preso parte al concorso con racconti , poesie in lingua poetica siciliana e in lingua italiana.

Le opere sono state molto apprezzate da una giuria qualificata formata da sole donne: prof.ssa Maria Lizzio, prof.ssa Silvana Gitto, Marcella Mancuso (scrittrice),Angelica Artemisia Pedatella (scrittrice), Graziella Lo Vano (scrittrice). I premi attribuiti ai vincitori sono opera del Maestro Benedetto Norcia, artista autore di tante opere di grande pregio . Ancora una volta Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne sono stati premiati in uno stesso concorso. Chiara ha ottenuto il premio speciale della Presidente della Giuria per una lirica in lingua italiana . Suo padre ha avuto due riconoscimenti : una menzione speciale della Giuria per una poesia in lingua italiana e un secondo premio per una poesia in lingua poetica siciliana.

Salvatore Amico è nato a Serradifalco, paese minerario del Centro Sicilia, in provincia di Caltanissetta , attualmente vive a Caltanissetta dove ha insegnato Francese presso l’I.I.S.S. “Luigi Russo”. Ama la fotografia e restaura vecchie foto. Ha avuto, da sempre, la passione per la poesia in italiano, francese e in vernacolo siciliano.

Scrive aneddoti popolari, ma, ancora, non li ha pubblicati. Solo, nel 2008 ha deciso di far conoscere le sue opere poetiche. Alcune poesie sono state declamate, con abile maestrìa, dall’attore teatrale Davide Sbrogiò. Presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Rodi Garganico(FG), qualche sua lirica è stata utilizzata come esercitazione nel Corso di Arte Scenica tenuto dal Soprano Mariagrazia Bonelli.

Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo moltissimi riconoscimenti. Molte liriche sono state inserite in varie antologie. Attualmente è impegnato in un’esperienza di “Poesipittura”, uno dei movimenti artistici – letterari importanti del XXI secolo. La sua biografia è stata inserita nell’ “Enciclopedia degli Autori Italiani” della Casa Editrice A.L.I. Penna d’Autore di Torino che contiene la biografia di poeti e scrittori, a partire dal 1200 fino ai giorni nostri, che hanno lasciato tracce indelebili del loro passaggio.

Chiara Corinne Amico , nissena di 24 anni, docente di lingue straniere, studia pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta e flauto traverso. Membro della Banda Sicilia in Musica di Caltanissetta, suona in varie formazioni da camera tra cui il trio Musicale Triolet e il trio Musical Waterfall, da solista e accompagna gli strumentisti di varie classi.

Ha la passione per la danza, la fotografia, il canto e fa parte del coro gospel Joy’s Chorus di Caltanissetta. Scrive poesie e ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ed ha avuto molti riconoscimenti.