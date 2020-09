Caltanissetta. Nominati coordinatori comunali del Comitato “Giuristi siciliani per No al Referendum costituzionale”.

Il Coordinatore Provinciale del Comitato «Giuristi Siciliani per il No al referendum costituzionale» Avv. Antonio Campione (nella foto) ha reso nota la nomina quali coordinatori comunali dell’Avv. Giacomo Iozza, noto avvocato del Foro di Gela, per Gela e dell’Avv. Saverio Girgenti, avvocato del Foro di Caltanissetta e Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, per Mazzarino.

La nomina si inserisce nel contesto delle iniziative di promozione delle ragioni del NO, che meritano di essere ascoltate e valutate. Anche se c’è poco tempo per la campagna elettorale, considerato che il mese di agosto, in Sicilia, è solitamente dedicato alle ferie, invitare i cittadini siciliani a votare no è un atto necessario e importante, che vede molti giuristi isolani impegnati in questa difficile battaglia.