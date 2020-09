Caltanissetta. Lunedì 21 settembre si inaugura Mostra filatelica in omaggio di Michele Tripisciano.

L’Associazione Nissena Filatelica e Numismatica, la Pro Loco di Caltanissetta e il Comune di Caltanissetta presentano la mostra filatelica in omaggio allo scultore nisseno Michele Tripisciano nel 160° anniversario della sua nascita presso la Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada dal 21 al 23 settembre 2020.

L’inaugurazione avverrà lunedì 21 alle ore 16.30 e per l’occasione Poste Italiane Spa garantirà un annullo postale speciale dedicato allo scultore. Michele Tripisciano nacque a Caltanissetta il 13 Luglio 1860. Grazie al barone Lanzirotti, suo mecenate, andò a studiare a Roma presso l’Ospizio San Michele a Ripa ed in seguito presso lo studio di Francesco Fabi Altini, da cui apprese a modellare figure morbide e flessuose. Sono numerose le sculture del Tripisciano nella capitale, per esempio la Sicilia sull’Altare della Patria, gli Angeli della Basilica di Sant’Andrea della Valle, Paolo e Ortensio presso la Cassazione, il monumento a Gioacchino Belli nell’omonima piazza.

Lo scultore morì a Caltanissetta il 21 settembre 1913, donando alla sua città il preziosissimo patrimonio di sculture e bozzetti presenti nel suo studio di Roma, conservati all’interno di Palazzo Moncada. L’ingresso all’interno di Palazzo Moncada sarà garantito nel rispetto della normativa anticovid (ingresso contingentato, mascherina e uso di gel igienizzante).

La mostra sarà visitabile nei giorni martedì 22 e mercoledì 23 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 (ultimo ingresso ore 12.30) e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30).