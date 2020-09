Caltanissetta. Il 2 settembre alle ore 21 appuntamento con “Un ladro per amico”.

CALTANISSETTA. Mercoledì 2 Settembre alle ore 21 a calcare il palcoscenico del Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta sarà il Teatro Stabile Nisseno che per l’occasione porterà in scena una delle commedie più comiche del suo repertorio “Un Ladro per amico” vincitrice di parecchie rassegne teatrali nazionali.

Il Teatro Stabile Nisseno è ormai un gruppo super-specializzato nel Teatro comico, grazie all’enorme esperienza dei suoi attori, alla provata perizia organizzativa, al talento dei suoi “creativi”… La commedia che viene presentata per questa stagione prende spunto dall’attualissima e recentissima legge sui furti in casa e la legittima difesa.

Un ladruncolo sfigato d’appartamento viene sorpreso di notte in flagranza di reato dal padrone di casa il quale dopo averlo immobilizzato chiama la polizia di stato per denunciarlo e denunciare il furto. Un ritardo inaspettato da parte della Polizia fa familiarizzare il ladro con lo stesso padrone di casa e il resto della famiglia. Tra i due si susseguono le confidenze anche più intime, le paure e le brutture della vita quotidiana. Come è tipico della tradizionale commedia italiana, non mancano i colpi di scena, i ribaltamenti di ruolo, le situazioni paradossalmente comiche che s’innescano una nell’altra.

Sono tutti spunti possibili per ampliare le scene in altrettante ipotesi brillanti, con la chiara intenzione di rendere quanto più comico possibile il tessuto drammaturgico. Cercando – al tempo stesso – di lasciare intatta la carica ironica del testo, destinandola ai suoi scopi minimi (se non di critica sociale) quanto meno di riflessione. La nostra Compagnia cerca di raccontare frammenti di verità (quando è possibile) attraverso lo strumento del divertimento: sia esso nel segno della commedia, che in quello, più surreale e fisico, della farsa. Il cast è formato da Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso. Scenografia T.S.N. datore luci Davide Lavalle, audio Angelo Rizza, assistenti alla regia Lucio Stella e valentina D’Asero.

Per prenotazioni e biglietti : 0934570449 – 3409790959.

Per le norme ANTI COVID la prenotazione è obbligatoria