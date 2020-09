Caltanissetta. Il 17 settembre esce il videoclip del nuovo brano “Bella” del cantautore nisseno Gaetano Di Tavi.

E’ fissata per il 17 settembre alle ore 17, l’uscita del videoclip ufficiale di “BELLA”, il nuovo brano del cantautore nisseno Gaetano Di Tavi (in arte Ynedito) con il quale l’artista è intenzionato a sorprendere e a regalare emozioni ai suoi fans ma non solo.

Il brano scritto con la collaborazione degli autori Alberto Flavio Fulgoni e Corrado Sillitti, che farà parte del terzo progetto discografico di prossima uscita, ha come tematica l’innocenza e la purezza degli adolescenti che non vedono in loro stessi la bellezza naturale che da sempre li accompagna.

Il videoclip che vede come protagonisti Brenda Giuliana, Samuel Riggi, Peppe Sica, Ilaria Riccobene, Alessio Faulisi, Angelo Daniele Lacagnina, Ivan Tarziano e Chiara Tarziano, è stato diretto dallo stesso Ynedito (che ha curato anche la post produzione) mentre le riprese video sono di Felice Stuppia.

Il videoclip può essere visionato a partire da Giovedì 17 collegandosi a questo link youtube https://youtu.be/Ih7T0wwS0r0

Pagina Facebook Ufficiale di Ynedito: https://www.facebook.com/yneditoveroProfilo Instagram: https://www.instagram.com/ynedito_/?hl=it