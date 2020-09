Caltanissetta. Il 17 settembre al Parco Archeologico Palmintelli c’è lo spettacolo di Antonello Costa.

CALTANISSETTA. Altro appuntamento al Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta nel cartellone che vede la direzione artistica di Giuseppe Speciale e la sinergia tra il Parco Archeologico di Gela diretto dall’arch. Luigi Gattuso e il comune di Caltanissetta nella persona del sindaco Roberto Gambino.

Giovedì 17 Settembre alle ore 21,00 arriva l’eclettico Antonello Costa con il suo spettacolo varietà. Antonello Costa è sicuramente uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano.

Lo spettacolo, un vero e proprio varietà moderno, sarà in tour in tutta Italia nelle più importanti piazze e manifestazioni del 2020. In scena i personaggi che hanno reso noto Antonello come Don Antonino lo zio siculo, Tony Fasano figlio degli anni 70, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Hamed e il suo kebar, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il salsero.

Il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali, biglietto da visita dell’originalità di Antonello, come Chaplin – Jackson, Totò break, Un uomo di mondo e le nuove macchiette e personaggi dall’ultimo spettacolo teatrale “TUTTI IN CROCIERA”.

La regia e i testi dello spettacolo sono di Antonello Costa con la partecipazione di Annalisa Costa e 2 bellissime ballerine. Uno spettacolo unico, coinvolgente, per tutta la famiglia, da non perdere assolutamente.

Tanta la tv nazionale, Beato tra le donne su canale 5, Ci vediamo in tv da Paolo Limiti, Casa rai 1 con Giletti, il Tg2 costume e società, Cominciamo bene su rai 3, Sabato Italiano su rai 1 con Pippo Baudo, Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show su canale 5, su comedy central con Chi c’è c’è chi non c’è ciao. Nel 2014 ospite a Uno mattina su rai 1, Citofonando Cuccarini radio 1 e Giass su canale 5.

Info per prenotazione obbligatoria 0934570440 – 3409790959