Caltanissetta. Da lunedì al via lavori per la sostituzione di una parte del collettore fognario di via Vespri.

A partire da lunedì prossimo, 14 settembre, sarà aperto il cantiere per la sostituzione di una parte del collettore fognario in via Vespri, nel tratto compreso tra via Cardinale Nava e il civico 76 della stessa via Vespri.

I lavori saranno eseguiti da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ed avranno una durata di circa due settimane.

Per tutto questo periodo il tratto di strada interessato dagli interventi sarà interdetto al traffico veicolare che verrà deviato e incanalato lungo percorsi alternativi individuati dal Comune.