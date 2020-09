Caltanissetta, Comune e Rotary insieme per promuovere il territorio

Il neo Governatore del Rotary International Alfio Di Costa ha scelto Caltanissetta per la prima visita ufficiale ai club service del Distretto 2110 Sicilia e Malta.

Oltre alla consueta visita ai soci del Club presieduto da Marcella Milia, il Governatore ha approfittato per incontrare l’amministrazione comunale e sottoscrivere un “Patto di Comunità”.

Erano presenti, oltre al Governatore e la Presidente, anche il Sindaco Roberto Gambino e l’Assessore alla crescita territoriale Francesco Nicoletti.

Il Comune nisseno sta lavorando per realizzare un progetto strategico di ampio respiro e, per raggiungere l’obiettivo, è fondamentale creare una condivisione con il maggior numero di attori sociali. Si tratta, infatti, del “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso, dello stile di vita mediterraneo”.

Tra le attività in programma sono state valutate iniziative per realizzare incontri con gli studenti, corretti stili di vita, promuovere il rilancio culturale, sociale ed economico della Sicilia centrale a partire da Caltanissetta.

La presenza del Governatore è stata fondamentale per consentire che tale progetto educativo venga promosso in tutte le scuole superiori del Distretto nei territori che rientrano nel Parco in cui è presente una sede del club service.

Al termine dell’incontro il Governatore ha visitato il Museo delle Vare e, a seguire, è stato presentato in anteprima, il volume “SICILIA E MALTA ISOLE D’INCANTO”, evento voluto in collaborazione con la Fondazione Culturale “Salvatore Sciascia”, primo nisseno che ha rivestito la carica di Governatore del Distretto 2110.