Caltanissetta. Attesa al Parco Archeologico Palmintelli con Paola Quattrini.

Venerdì 11 Settembre al Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta ci sarà l’ottavo appuntamento del cartellone denominato “Al Parco sotto le stelle”. Per questo nuovo appuntamento teatrale arriva a Caltanissetta una delle ultime signore del teatro italiano.

La signora Paola Quattrini (nella foto). Una carriera straordinaria, quella dell’attrice romana in cui ha frequentato tutti i generi, dagli scritti di Pasolini a quelli di Dostoevskij, Tennessee Williams, Shakespeare, passando per la tv, il cinema, il doppiaggio. Il pubblico l’ha incoronata “Regina delle commedie brillanti”, grazie in particolare a quelle firmate da Garinei e Giovannini ma è stata protagonista anche di ruoli drammatici, regalando grandi emozioni e ha conquistato il Nastro D’Argento come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Lea in “Fratelli e sorelle” di Pupi Avati.

Paola Quattrini ha ricevuto pochi giorni fa presso il Teatro Monumento d’Annunzio di Pescara il Premio Flaiano alla carriera. “Il teatro è la mia vita, dice Paola Quattrini, la mia ragione di vita, la mia vera identità, mi ha fatto diventare quella che sono oggi e devo dire mi piaccio come persona. Sono cresciuta anche grazie al teatro, ai ruoli diversi che ho interpretato, ho ritrovato me stessa e mi ha permesso di regalare emozioni e sentire il brivido del pubblico. Un momento che adoro è quando vado sul palco prima che inizi lo spettacolo, sento il brusio della gente e intuisco da dietro il sipario come sarà la serata. Questo mi elettrizza e mi fa sentire giovane e vitale. Il teatro è per me un grande amore”.

