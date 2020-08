Referendum, a Caltanissetta nasce il comitato “Giuristi siciliani per il NO”. Antonio Campione è il referente provinciale

Il Comitato ‘Giuristi Siciliani per il no al referendum costituzionale’, coordinato da Gaetano Armao e costituito da docenti universitari, avvocati ed operatori del diritto, ha confermato come referente per la provincia di Caltanissetta Antonio Campione, che seguira’ la campagna referendaria. Parte da adesso la raccolta delle adesioni aperta ai giuristi che intendono offrire la loro collaborazione a sostenere le ragioni del ‘no’ al referendum confermativo di settembre. L’obiettivo e’ raggiungere il numero di mille giuristi siciliani, donne e uomini di diritto, che intendono opporsi ad una revisione della Carta fondamentale con la riduzione degli spazi di democrazia rappresentativa. Al Gruppo di Caltanissetta hanno gia’ aderito gli Avvocati Danilo Colombo, Giovanni Mancuso, Giovanni Lomonaco e Domenica Latorre.

“E’ in gioco – ha detto Armao – il futuro della nostre istituzioni e della sua massima espressione rappresentativa: il Parlamento, che intendiamo difendere contro una revisione costituzionale che rischia di compromettere gli equilibri democratici nel Paese. Ci opporremo, da giuristi, al tentativo confusionario di modifica della composizione del Parlamento. Una revisione costituzionale, che contestiamo sopratutto nel metodo, nata male e maturata peggio, che penalizza il Mezzogiorno. In particolare la nuova composizione del Senato, peraltro, sotto-rappresenterebbe la Sicilia, ledendo i diritti dei siciliani”.

Il 3 settembre si terra’ a Palermo l’assemblea organizzativa per la programmazione delle iniziative che si terranno nei prossimi mesi, che sara’ seguita da incontri pubblici nelle altre Citta’ per illustrare ai cittadini siciliani le ragioni del ‘no’ alla revisione costituzionale.