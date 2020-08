Nove persone risultate positive al Covid 19 in un centro di accoglienza a Pietraperzia.

Sono complessivamente nove le persone, tra ospiti ed operatori, risultate positive al Covid 19 nel centro di accoglienza di via Barone Tortorici a Pietraperzia.

Lo ha reso noto il sindaco Antonio Bevilacqua. In un post pubblicato sulla sua pagina facebook ufficiale, ha rilevato: “I tamponi effettuati presso il centro di accoglienza di Via Barone Tortorici hanno dato esito positivo (di positività al covid 19) di 9 fra ospiti ed operatori.

Fra le persone positive non ci sono pietrini, ma l’attenzione deve rimanere alta perché non è escluso che ci siano stati contatti con pietrini. L’ASP sta ricostruendo la catena dei contatti da mettere in isolamento.

Inoltre è già stato convocato un vertice in Prefettura con l’ASP per adottare tutte le misure opportune ad evitare problemi alla popolazione”.