Nel siracusano, sbarco tra i bagnanti: 67 migranti a punta delle formiche

Ancora sbarchi di migranti in Sicilia. Sono arrivati in 67 sulla spiaggia di Punta delle Formiche, a Pachino, zona sud del siracusano, a bordo di un barcone. A notarli i migranti sono stati i bagnanti che, questa mattina, si trovavano sul litorale e sono stati loro stessi a rifocillarli prima ed a dare l’allarme poi, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Carabinieri e polizia hanno raggruppato gli stranieri per poi porli in isolamento, così come prevedono i protocolli sanitari per l’emergenza Covid19. Uno sbarco avvenuto a poche ore di distanza da quello di Marzamemi dove sono arrivati a bordo di una barca a vela 49 migranti, trasferiti nel centro di accoglienza di Siracusa: uno di questi è risultato positivo al tampone.