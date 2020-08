Maltempo, Lampedusa. Salta trasferimento migranti, record presenze: sono 1.526

Record di presenze di migranti fra l’hotspot di Lampedusa e i locali della parrocchia Casa della fratellanza dove ci sono 1.526 persone. La situazione, almeno per oggi, non e’ destinata a migliorare perche’ e’ saltato il trasferimento di 55 persone con il traghetto di linea a causa del maltempo e non e’ stato possibile programmare altri trasferimenti.

Un immigrato, intanto, nel tentativo di fuggire dal centro di accoglienza, e’ caduto da un’altezza di circa quattro metri e ha riportato diverse fratture