Incendio ad Altofonte, la Procura di Palermo apre fascicolo

La Procura di Palermo aprirà oggi un fascicolo sull’incendio che nelle ultime 24 ore ha distrutto oltre duecento ettari di bosco ad Altofonte, alle porte del capoluogo siciliano. Il magistrato di turno aspetta per questa mattina l’informativa della Polizia giudiziaria per le comunicazioni di reati e poi sarà aperto formalmente il fascicolo che indagherà per incendio doloso. Ieri, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo, intervistato dall’Adnkronos, ha spiegato che l’incendio doloso era una “ipotesi” dal momento che sono stati trovati almeno “sei focolai” in punti diversi. Ieri oltre 400 persone sono state evacuate ad Altofonte, e solo nel tardo pomeriggio di ieri hanno potuto fare rientro a casa.