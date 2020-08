Covid19 in Sicilia: nuovi 34 casi, unica provincia immune Caltanissetta

Non c’è proprio verso di venirne a capo. La curva dei contagi non risparmia nemmeno i mediatori culturali. Sono cinque i positivi registrati nel centro di Pietraperzia (Enna). Nella stessa provincia si cono altri 5 contagiati. Fanno parte dei 34 i nuovi casi di Coronavirus nell’Isola nelle ultime 24 ore: 5 in più rispetto alla giornata di sabato. È quanto riporta il quotidiano bollettino diffuso ieri pomeriggio dal ministero della Salute e dal Dipartimento della Protezione civile nazionale. Ecco la diffusione dei positivi nelle provincie: 1 Trapani, 3 Palermo, 1 Agrigento, 10 Enna, 2 Ragusa, 2 Siracusa, 12 Catania e 3 Messina. L’unica provincia “immune” è quella di Caltanissetta con zero contagi. Attualmente ci sono 1.114 positivi di cui 68 ricoverati in ospedale (-2), 10 in terapia intensiva e 1.036 in isolamento domiciliare, per un totale di 4.291 casi dall’inizio dell’epidemia. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.036, 2.365 i tamponi nelle ultime 24 ore per un totale di 346.347. I guariti salgono a 2.891 (+4). Rimane fermo, per fortuna, il dato dei decessi fermi ancora a 286. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, la Sicilia si trova come numero al terzo posto in Italia dopo Lombardia con 20 ed Emilia Romagna con 11 ricoverati. Nel frattempo gli esperti continuano a predicare prudenza. Infatti, ci sono ancora diverse movida nell’Isola dove giovani e meno giovani non rispettano le misure di contenimento.