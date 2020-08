Caltanisetta, Ferrante presidente della direzione regionale: “La mia storia di attivista al servizio del partito”

Antonio Ferrante e’ il nuovo presidente della direzione regionale del Partito democratico siciliano. L’elezione e’ avvenuta questo pomeriggio a Caltanissetta, alla presenza del ministro per il Sud Peppe Provenzano e del segretario regionale dem Anthony Barbagallo. Confermato, quindi, il percorso unitario che a maggio ha portato Barbagallo alla segreteria regionale del partito: Ferrante, inizialmente in corsa per la carica di segretario, decise alla fine di ritirare la sua candidatura scegliendo la strada unitaria per i dem siciliani. Non tutti i partecipanti all’incontro di Caltanissetta, tuttavia, hanno partecipato alla Direzione, come ad esempio i presenti vicini al deputato nazionale Carmelo Miceli: “Da parte nostra una dimostarzione di fiducia nei confronti del segretario Barbagallo – afferma Miceli alla Dire -, che poco prima della votazione aveva annunciato la convocazione di un tavolo politico. Siamo ancora fiduciosi nella possibilita’ di un percorso davvero unitario”.

Nessuna partecipazione al voto anche per l’area Orfini, che sottolinea come “la figura del presidente della Direzione non sia prevista dallo Statuto, che prevede, invece, che la Direzione venga guidata dal presidente dell’assemblea: figura che a Morgantina (dove fu eletto per acclamazione Barbagallo, ndr) non e’ stata eletta”. Area Orfini “auspica che il segretario regionale crei le condizioni unitarie dopo il secondo incidente di percorso”. Ferrante, intanto, afferma: “Ringrazio Barbagallo e tutti i componenti per avermi conferito l’onore di presiedere quella che sara’ la direzione chiamata ad affrontare la crisi piu’ grave nella storia della Sicilia. Mettero’ al servizio della mia terra e di tutto il Pd la mia storia di attivista e il mio impegno di questi anni per la mia comunita’ perche’ la nostra sia ricordata come la direzione che, insieme con il gruppo parlamentare, avra’ contributo a costruire un progetto – conclude – che ci renda opposizione piu’ incisiva oggi e forza credibile e concreta di governo quando finalmente ci ripresenteremo davanti ai siciliani”.