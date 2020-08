Alessandro Pagano (Lega): “Bene Musumeci; basta lassismo; Conte smetta di umiliare i siciliani”.

A proposito della vicenda legata all’emanazione dell’ordinanza con la quale il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la chiusura di hotspot e centri di accoglienza per migranti, si registra la posizione del deputato nazionale Alessandro Pagano (Lega).

Il deputato nazionale sancataldese, in una nota ha rimarcato: “Condivisione e pieno sostegno all’iniziativa del presidente Musumeci ed alla sua ordinanza di sgombero di tutti gli hotspot e i centri d’accoglienza presenti sull’isola”.

Il parlamentare siciliano della Lega, vice capogruppo alla Camera ha poi ribadito: “Basta col lassismo e col menefreghismo di Conte e del suo governo: la Sicilia non puo’ e non vuole diventare il …campo profughi del Paese, nel quale scaricare migliaia di clandestini di ignota provenienza, sempre piu’ spesso positivi al coronavirus e dunque reale minaccia per la salute dei siciliani. Conte non pensi di umiliare la nostra comunita’, ancora provata dopo i mesi di duro ed inopportuno lock down, di sminuire la voce dei siciliani che chiedono legalita’, rispetto delle regole e sacrosanta difesa delle proprie prerogative. La smetta di nascondersi e dia risposte: a Musumeci, alla Lega, all’isola, a tutti quelli che si oppongono a chi non ama ed ascolta la Sicilia e i siciliani”.